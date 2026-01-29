Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Soziale Marktwirtschaft feiert Geburtstag: Ein Erfolgsmodell mit dringendem Reformbedarf

Soziale Marktwirtschaft feiert Geburtstag: Ein Erfolgsmodell mit dringendem Reformbedarf

Soziale Marktwirtschaft feiert Geburtstag: Ein Erfolgsmodell mit dringendem Reformbedarf

Kristina Schröder: Ist die soziale Marktwirtschaft noch fit genug für das 21. Jahrhundert? Oder braucht sie eine Reform? Foto: Screenshot/R21
Kristina Schröder: Ist die soziale Marktwirtschaft noch fit genug für das 21. Jahrhundert? Oder braucht sie eine Reform? Foto: Screenshot/R21
Kristina Schröder: Ist die soziale Marktwirtschaft noch fit genug für das 21. Jahrhundert? Foto: Screenshot/R21
JF-Plus Icon Premium Soziale Marktwirtschaft feiert Geburtstag
 

Ein Erfolgsmodell mit dringendem Reformbedarf

Wie sozial sollte die Marktwirtschaft sein? Oder ist die Marktwirtschaft nicht an sich schon überaus sozial? Auch 80 Jahre nach ihrer „Erfindung“ durch den Nationalökonomen Alfred Müller-Armack sorgt das für Streit.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Kristina Schröder: Ist die soziale Marktwirtschaft noch fit genug für das 21. Jahrhundert? Foto: Screenshot/R21
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles