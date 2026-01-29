Ein Erfolgsmodell mit dringendem Reformbedarf

Kristina Schröder: Ist die soziale Marktwirtschaft noch fit genug für das 21. Jahrhundert? Foto: Screenshot/R21

Wie sozial sollte die Marktwirtschaft sein? Oder ist die Marktwirtschaft nicht an sich schon überaus sozial? Auch 80 Jahre nach ihrer „Erfindung“ durch den Nationalökonomen Alfred Müller-Armack sorgt das für Streit.