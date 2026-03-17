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Antisemitismus-Vorwurf: Den Kulturkampf richtig führen

Antisemitismus-Vorwurf: Den Kulturkampf richtig führen

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Festivaldirektorin Tricia Tuttle posiert am Dienstag, dem 17. Februar 2026, beim Fototermin für den Film „The Weight“ während der Internationalen Filmfestspiele Berlin in Berlin für Fotografen. (Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP). KAmpf dem falschen Kulturkampf.
Festivaldirektorin Tricia Tuttle posiert am Dienstag, dem 17. Februar 2026, beim Fototermin für den Film „The Weight“ während der Internationalen Filmfestspiele Berlin in Berlin für Fotografen. (Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP). KAmpf dem falschen Kulturkampf.
Berlinale-Chefin Tuttle: Die Krux mit dem Antisemitismus-Vorwurf. Foto: picture alliance / Scott A Garfitt/Invision/AP | Scott A Garfitt
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Den Kulturkampf richtig führen

Der Kampf gegen die linke Kulturhegemonie lässt sich nicht auf der Grundlage und mit Hilfe von Denk- und Sprachtabus führen. So würde der Irrsinn bloß verdoppelt und verstetigt werden. Deshalb ist es gut, dass die Angriffe gegen die Berlinale-Chefin verpufft sind. Ein Essay von Thorsten Hinz.

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Berlinale-Chefin Tuttle: Die Krux mit dem Antisemitismus-Vorwurf. Foto: picture alliance / Scott A Garfitt/Invision/AP | Scott A Garfitt
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