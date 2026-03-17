Den Kulturkampf richtig führen

Der Kampf gegen die linke Kulturhegemonie lässt sich nicht auf der Grundlage und mit Hilfe von Denk- und Sprachtabus führen. So würde der Irrsinn bloß verdoppelt und verstetigt werden. Deshalb ist es gut, dass die Angriffe gegen die Berlinale-Chefin verpufft sind. Ein Essay von Thorsten Hinz.