Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Medienspektakel: Collien Fernandes, eine „virtuelle Vergewaltigung“ und die brutale Realität

Medienspektakel: Collien Fernandes, eine „virtuelle Vergewaltigung“ und die brutale Realität

Medienspektakel: Collien Fernandes, eine „virtuelle Vergewaltigung“ und die brutale Realität

ACHTUNG FOTOMONTAGE; Collien ULMEN-FERNANDES verklagt Christian ULMEN wegen jahrelanger virtueller Vergewaltigung! ARCHIVFOTO,
ACHTUNG FOTOMONTAGE; Collien ULMEN-FERNANDES verklagt Christian ULMEN wegen jahrelanger virtueller Vergewaltigung! ARCHIVFOTO,
Collien Fernandes (l.) verklagt Christian Ulmen (r.) (Montage): Dünne Beweislage, große Medienkampagne. Foto: picture alliance / SvenSimon | Malte Ossowski/SVEN SIMON
JF-Plus Icon Premium Medienspektakel
 

Collien Fernandes, eine „virtuelle Vergewaltigung“ und die brutale Realität

Der Fall von Collien Fernandes, die ihrem Ex-Mann vorwirft, sie „virtuell vergewaltigt“ zu haben, dominiert die Schlagzeilen. Die Beweislage ist dünn, die PR-Kampagne dazu allerdings ein Paradebeispiel, wie man echte Gewalt gegen Frauen verharmlost. Zeit, einiges geradezurücken. Ein Kommentar von Henning Hoffgaard.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Collien Fernandes (l.) verklagt Christian Ulmen (r.) (Montage): Dünne Beweislage, große Medienkampagne. Foto: picture alliance / SvenSimon | Malte Ossowski/SVEN SIMON
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles