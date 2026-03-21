Collien Fernandes, eine „virtuelle Vergewaltigung“ und die brutale Realität

Der Fall von Collien Fernandes, die ihrem Ex-Mann vorwirft, sie „virtuell vergewaltigt“ zu haben, dominiert die Schlagzeilen. Die Beweislage ist dünn, die PR-Kampagne dazu allerdings ein Paradebeispiel, wie man echte Gewalt gegen Frauen verharmlost. Zeit, einiges geradezurücken. Ein Kommentar von Henning Hoffgaard.