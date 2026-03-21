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CPAC in Budapest: Orbáns Kampf

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Co-Chairwoman of the Alternative for Germany (AfD) party Alice Weidel speaks at the Conservative Political Action Conference, CPAC, in Budapest, Hungary, Saturday, March 21, 2026. (Noemi Bruzak/MTI via AP) Orban.
Co-Chairwoman of the Alternative for Germany (AfD) party Alice Weidel speaks at the Conservative Political Action Conference, CPAC, in Budapest, Hungary, Saturday, March 21, 2026. (Noemi Bruzak/MTI via AP) Orban.
AfD-Chefin Weidel: Auf internationalem Parkett. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Noemi Bruzak
JF-Plus Icon Premium CPAC in Budapest
 

Orbáns Kampf

Die CPAC in Budapest steht ganz im Zeichen des ungarischen Wahlkampfs. Die prominenten Gastredner – von Trump bis Milei – loben Regierungschef Orbán. Aus Budapest berichtet Benedikt Rueß.

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AfD-Chefin Weidel: Auf internationalem Parkett. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Noemi Bruzak
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