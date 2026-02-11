Beuteland Deutschland: Clans verhöhnen den Staat

Wenn selbst im kummergewohnten Berlin vor einer neuen Stufe der Bandenkriminalität gewarnt wird, muß es wirklich schlimm sein. Denn dort führen die Clans mittlerweile offenen Krieg auf den Straßen. Der Staat muß sich dazu unangenehme Fragen gefallen lassen. Ein Kommentar von Laila Mirzo.