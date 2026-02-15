Anzeige
Quentin D.: Antifa tötet

Der echte Demonstrant Quentin D. wird in Lyon von der Antifa zu Tode geprügelt. Die Linken machen sich über seinen Tod lustig.
Quentin D. wurde von einem Antifa Mob zu Tode geprügelt. Foto: Montage JF
Antifa tötet

Die Antifa prügelt in Frankreich einen rechten Demonstranten zu Tode – und die Linke hat nichts als Häme für das Opfer übrig. Wann begreift die politische Mitte, daß sich unter dem Banner „Antifaschismus“ eine skrupellose Bürgerkriegspartei formiert hat? Ein Kommentar von Karlheinz Weißmann.

