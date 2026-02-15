Antifa tötet

Die Antifa prügelt in Frankreich einen rechten Demonstranten zu Tode – und die Linke hat nichts als Häme für das Opfer übrig. Wann begreift die politische Mitte, daß sich unter dem Banner „Antifaschismus“ eine skrupellose Bürgerkriegspartei formiert hat? Ein Kommentar von Karlheinz Weißmann.