An der Podiumsdiskussion nahmen unter anderem die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton (3.v.r.) sowie der amtierende polnische Außenminister Radoslaw Sikorski (2.v.r.) teil. Foto: JF

Sind wir noch wir oder schon die anderen?

Wie die Zukunft des Westens aussehen soll, war ein zentrales Thema der Münchner Sicherheitskonferenz. Ein Streitgespräch zwischen Konservativen und Liberalen wie Hillary Clinton machte deutlich, wie tief gespalten die politischen Lager in dieser Frage sind.