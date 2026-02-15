Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Podiumsdiskussion: Sind wir noch wir oder schon die anderen?

Podiumsdiskussion: Sind wir noch wir oder schon die anderen?

Podiumsdiskussion: Sind wir noch wir oder schon die anderen?

Eine Podiumsdiskussion auf der Münchner Sicherheitskonferenz dreht sich um die Frage nach der Zukunft des Westens. Am Ende bleibt das Fazit: Sind wir noch wir oder schon die anderen?
Eine Podiumsdiskussion auf der Münchner Sicherheitskonferenz dreht sich um die Frage nach der Zukunft des Westens. Am Ende bleibt das Fazit: Sind wir noch wir oder schon die anderen?
An der Podiumsdiskussion nahmen unter anderem die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton (3.v.r.) sowie der amtierende polnische Außenminister Radoslaw Sikorski (2.v.r.) teil. Foto: JF
JF-Plus Icon Premium Podiumsdiskussion
 

Sind wir noch wir oder schon die anderen?

Wie die Zukunft des Westens aussehen soll, war ein zentrales Thema der Münchner Sicherheitskonferenz. Ein Streitgespräch zwischen Konservativen und Liberalen wie Hillary Clinton machte deutlich, wie tief gespalten die politischen Lager in dieser Frage sind.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

An der Podiumsdiskussion nahmen unter anderem die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton (3.v.r.) sowie der amtierende polnische Außenminister Radoslaw Sikorski (2.v.r.) teil. Foto: JF
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles