Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Renten-Pakt mit Reichinnek: Was gibt Merz der Linken für die Rettung seiner Kanzlerschaft?

Renten-Pakt mit Reichinnek: Was gibt Merz der Linken für die Rettung seiner Kanzlerschaft?

Renten-Pakt mit Reichinnek: Was gibt Merz der Linken für die Rettung seiner Kanzlerschaft?

Kanzler Friedrich Merz, hier mit Fraktionschef Jens Spahn, gab sich vor den Unions-Abgeordneten gnadenlos.
Kanzler Friedrich Merz, hier mit Fraktionschef Jens Spahn, gab sich vor den Unions-Abgeordneten gnadenlos.
Kanzler Friedrich Merz, hier mit Fraktionschef Jens Spahn, gab sich vor den Unions-Abgeordneten gnadenlos. Foto: picture alliance / dts-Agentur
JF-Plus Icon Premium Renten-Pakt mit Reichinnek
 

Was gibt Merz der Linken für die Rettung seiner Kanzlerschaft?

Merz opfert die Junge Gruppe für die Linke. Das steigert die Wut unter Unions-Abgeordneten. Sie wissen: Nun werden Gegenleistungen fällig. Der Riß zwischen dem Kanzler und der Fraktion scheint nicht mehr zu kitten. Ein Hintergrundbericht.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Kanzler Friedrich Merz, hier mit Fraktionschef Jens Spahn, gab sich vor den Unions-Abgeordneten gnadenlos. Foto: picture alliance / dts-Agentur
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles