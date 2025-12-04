Was gibt Merz der Linken für die Rettung seiner Kanzlerschaft?

Kanzler Friedrich Merz, hier mit Fraktionschef Jens Spahn, gab sich vor den Unions-Abgeordneten gnadenlos. Foto: picture alliance / dts-Agentur

Merz opfert die Junge Gruppe für die Linke. Das steigert die Wut unter Unions-Abgeordneten. Sie wissen: Nun werden Gegenleistungen fällig. Der Riß zwischen dem Kanzler und der Fraktion scheint nicht mehr zu kitten. Ein Hintergrundbericht.