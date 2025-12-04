Abgeordnete dürfen auch auf Kurzstrecke wieder Business-Class fliegen

BERLIN. Der Bundestag hat Abgeordneten wieder mehr Komfort bei Dienstreisen gestattet. Unter Leitung von Parlamentspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hat der Ältestenrat beschlossen, daß Bundestagsmitglieder auf Flügen ab zwei Stunden wieder Business Class buchen dürfen. Die Ampel hatte dies zuvor erst ab vier Stunden erlaubt.

Damit wurde eine Regel gekippt, die maßgeblich von der damaligen Bundestagspräsidentin und heutigen Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) vorangetrieben worden war.

Abgeordnete brauchen Platz für Unterlagen

Ein Sprecher des Bundestages begründete gegenüber Bild, man habe die geringere Ticketersparnis zwischen zwei und vier Stunden gegen die „Einschränkung der Arbeitsfähigkeit“ abgewogen. Auf solchen Auslandsflügen würden oft vertrauliche Unterlagen vorbereitet. Für Steuerzahler bedeutet der Beschluß höhere Kosten. Ein Ticket von Berlin nach Lissabon kostet am 1. Januar 2026 bei Lufthansa 174 Euro in der Economy Class, aber 570 Euro in der Business Class.

Zusätzlich kritisieren Oppositionspolitiker, daß der Schritt ein falsches Signal sende, während im Bundestag über weitere finanzielle Belastungen für Bürger diskutiert werde. (rr)