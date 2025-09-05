SPD will das Strafrecht zur Benimmfibel machen

Anzeige ist raus: Geht es nach der SPD, ist „Catcalling“ bald eine Straftat. Foto: picture alliance / ZB | Sascha Steinach

Bringt ein ungeschicktes Kompliment den Urheber bald vor Gericht? Geht es nach der SPD, dann ist das die Zukunft. Um sogenanntes Catcalling zu bekämpfen, soll das Strafrecht helfen. Doch das wäre ein Bärendienst für Justiz und Gesellschaft gleichermaßen. Ein Kommentar.