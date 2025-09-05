Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Grüner Etikettenschwindel: So täuscht China mit Biodiesel den deutschen Markt

Grüner Etikettenschwindel: So täuscht China mit Biodiesel den deutschen Markt

Grüner Etikettenschwindel: So täuscht China mit Biodiesel den deutschen Markt

Der Biokraftstoff HVO 100 kam mit vielen Vorschußloorbeeren an die Zapfsäulen; doch die Importe aus China sind Mogelpackungen.
Der Biokraftstoff HVO 100 kam mit vielen Vorschußloorbeeren an die Zapfsäulen; doch die Importe aus China sind Mogelpackungen.
Der Biokraftstoff HVO 100 kam mit vielen Vorschußloorbeeren an die Zapfsäulen; doch die Importe aus China sind Mogelpackungen. Foto: picture alliance/dpa | Christian Charisius
JF-Plus Icon Premium Grüner Etikettenschwindel
 

So täuscht China mit Biodiesel den deutschen Markt

Biodiesel ist nicht automatisch umweltfreundlicher als regulärer Kraftstoff. Besonders heikel wird es beim Treibstoff HVO 100 aus China. Die Probleme passen ins Bild der großangekündigten Mobilitätswende.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Der Biokraftstoff HVO 100 kam mit vielen Vorschußloorbeeren an die Zapfsäulen; doch die Importe aus China sind Mogelpackungen. Foto: picture alliance/dpa | Christian Charisius
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement