Kosovo-Albaner (18) rammt Lehrerin Messer in den Bauch

Anzeige

ESSEN. In Essen gibt es derzeit einen Großeinsatz von Polizei und Rettungsdiensten. Nach einem Messer-Angriff in einem Berufskolleg im Stadtteil Nordviertel löste die Polizei Amok-Alarm aus.

Nach Berichten der Bild-Zeitung soll ein Schüler im Bildungspark eine Lehrerin mit einem Messer attackiert haben. Der Stich sei in den Bauch gegangen. Die Frau wird derzeit schwer verletzt behandelt und soll in der Universitätsklinik notoperiert werden. Ob Lebensgefahr besteht, ist noch unklar.

Täter auf der Flucht

Der Täter ist nach wie vor flüchtig. Ob weitere Personen verletzt wurden, konnte die Polizei zunächst nicht bestätigen. Das Gebäude wurde von schwer bewaffneten Beamten umstellt.

Aktuell läuft ein größerer Polizeieinsatz im Bereich des Berufskollegs an der #Blücherstraße in #Essen. Wir sind mit starken Einsatzkräften vor Ort. #E0509 — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) September 5, 2025

Spezialeinheiten sind bereits vor Ort und sollen die Räume des Berufskollegs durchsuchen. Über dem Komplex kreist ein Polizei-Hubschrauber. (rr)