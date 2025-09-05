Anzeige
Essen: Kosovo-Albaner (18) rammt Lehrerin Messer in den Bauch

Beamter eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa | Boris Roessler
Essen
 

Kosovo-Albaner (18) rammt Lehrerin Messer in den Bauch

Am Freitag vormittag attackiert ein Schüler in Essen eine Lehrerin mit einem Messer. Die Frau wird schwer verletzt, die Polizei löst Amok-Alarm aus. Der Täter ist auf der Flucht.
ESSEN. In Essen gibt es derzeit einen Großeinsatz von Polizei und Rettungsdiensten. Nach einem Messer-Angriff in einem Berufskolleg im Stadtteil Nordviertel löste die Polizei Amok-Alarm aus.

Nach Berichten der Bild-Zeitung soll ein Schüler im Bildungspark eine Lehrerin mit einem Messer attackiert haben. Der Stich sei in den Bauch gegangen. Die Frau wird derzeit schwer verletzt behandelt und soll in der Universitätsklinik notoperiert werden. Ob Lebensgefahr besteht, ist noch unklar.

Täter auf der Flucht

Der Täter ist nach wie vor flüchtig. Ob weitere Personen verletzt wurden, konnte die Polizei zunächst nicht bestätigen. Das Gebäude wurde von schwer bewaffneten Beamten umstellt.

Spezialeinheiten sind bereits vor Ort und sollen die Räume des Berufskollegs durchsuchen. Über dem Komplex kreist ein Polizei-Hubschrauber. (rr)

Beamter eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa | Boris Roessler
