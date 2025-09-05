Massen, Medien, Migration – wie 2015 unsere Nachrichten veränderte

Merkel, Pegida, der Grenzschutz und die Migration: 2015 in Bildern. Fotos: picture alliance / AP Photo | Markus Schreiber / Sven Simon | Malte Ossowski/SVEN SIMON / dpa | Socrates Baltagiannis / HERBERT P. OCZERET / APA / picturedesk.com | HERBERT P. OCZERET

In den ersten Monaten der Flüchtlingskrise schwankt die deutsche Presse zwischen Euphorie und Skepsis. Der Drang zu helfen wechselt sich im Blätterwald mit Tiraden gegen alle ab, die anders denken – und mit dem mulmigen Gefühl, sich vielleicht übernommen zu haben.