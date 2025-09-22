Puh! Endlich ist der Hitzesommer vorbei

Was für ein Jahrhundertsommer! Ein Bild aus Essen vom 16. Juli 2025. Foto: picture alliance / SvenSimon | Malte Ossowski

Man hat es kaum ausgehalten, so heiß war es. Oder besser gesagt, so heiß waren sie: die Hitzewarnungen. Nun ist der Sommer offiziell zu Ende, und man wünscht sich, der Alarmismus hätte wenigstens eine kleine Berechtigung gehabt. Eine Glosse.