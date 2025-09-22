Stell dir vor, es ist eine Farce, und keiner macht mit

Nach dem Ausbooten des AfD-Kandidaten bricht die Wahlbeteiligung in Ludwigshafen drastisch ein. Doch die dafür Verantwortlichen schert es nicht. Sie machen weiter, als ob nichts passiert wäre. Dafür werden die Demokratiezerstörer die Quittung noch bekommen. Ein Kommentar.