Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit

Wahl in Ludwigshafen: Stell dir vor, es ist eine Farce, und keiner macht mit

Joachim Paul: Weil er nicht antreten durfte, blieben viele zu Hause.
Stell dir vor, es ist eine Farce, und keiner macht mit

Nach dem Ausbooten des AfD-Kandidaten bricht die Wahlbeteiligung in Ludwigshafen drastisch ein. Doch die dafür Verantwortlichen schert es nicht. Sie machen weiter, als ob nichts passiert wäre. Dafür werden die Demokratiezerstörer die Quittung noch bekommen. Ein Kommentar.

Joachim Paul: Weil er nicht antreten durfte, blieben viele zu Hause. Foto: picture alliance/dpa | Uwe Anspach
