Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Hans-Peter Hörner, Bildungs-Blog
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Regierung streitet über Wehrpflichtgesetz: Koalition im Kriegszustand

Regierung streitet über Wehrpflichtgesetz: Koalition im Kriegszustand

Regierung streitet über Wehrpflichtgesetz: Koalition im Kriegszustand

German Chancellor Friedrich Merz stands next to German Defence Minister Boris Pistorius on the day of the 2025 budget debate of the lower house of parliament Bundestag in Berlin, Germany, September 17, 2025. REUTERS/Liesa Johannssen. Koalition im Kriegszustand
German Chancellor Friedrich Merz stands next to German Defence Minister Boris Pistorius on the day of the 2025 budget debate of the lower house of parliament Bundestag in Berlin, Germany, September 17, 2025. REUTERS/Liesa Johannssen. Koalition im Kriegszustand
Kanzler Merz und Verteidigungsminister Pistorius (r.): Kleinkrieg in der Koalition. Foto: picture alliance / REUTERS | Liesa Johannssen
JF-Plus Icon Premium Regierung streitet über Wehrpflichtgesetz
 

Koalition im Kriegszustand

Man muß weder Befürworter noch Gegner der Wehrpflicht sein, um den Regierungsstreit dazu hochnotpeinlich zu finden. Die Posse verrät mehr über den Zustand der Koalition, als ihre Protagonisten denken. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Kanzler Merz und Verteidigungsminister Pistorius (r.): Kleinkrieg in der Koalition. Foto: picture alliance / REUTERS | Liesa Johannssen
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles