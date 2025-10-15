Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Anna-Maria Scherer, Gleichheitswahn, Langenmüller
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Recherche: Dortmund verschwieg frühen Verdacht auf Scheinvaterschaften

JF-Recherche: Dortmund verschwieg frühen Verdacht auf Scheinvaterschaften

JF-Recherche: Dortmund verschwieg frühen Verdacht auf Scheinvaterschaften

Drei Würfel mit Symbolen für Mann, Frau und Kind auf violettem Hintergrund. Das Bild steht sinnbildlich für Vaterschaftsanerkennungen und den Verdacht auf Mißbrauch in Dortmund. Würfel mit Piktogrammen von Mann, Frau und Kind: In Dortmund stehen mehrere Vaterschaftsanerkennungen im Verdacht, mißbräuchlich erfolgt zu sein. Foto: picture alliance / Zoonar | Andrii Yalanskyi
Drei Würfel mit Symbolen für Mann, Frau und Kind auf violettem Hintergrund. Das Bild steht sinnbildlich für Vaterschaftsanerkennungen und den Verdacht auf Mißbrauch in Dortmund. Würfel mit Piktogrammen von Mann, Frau und Kind: In Dortmund stehen mehrere Vaterschaftsanerkennungen im Verdacht, mißbräuchlich erfolgt zu sein. Foto: picture alliance / Zoonar | Andrii Yalanskyi
Würfel mit Piktogrammen von Mann, Frau und Kind: In Dortmund stehen mehrere Vaterschaftsanerkennungen im Verdacht, mißbräuchlich erfolgt zu sein. Foto: picture alliance / Zoonar | Andrii Yalanskyi
JF-Plus Icon Premium JF-Recherche
 

Dortmund verschwieg frühen Verdacht auf Scheinvaterschaften

2024 verneinte die Stadt Dortmund jeden Verdacht auf Scheinvaterschaften, mit denen ausländische Frauen nach Deutschland geschleust werden. Erst ein Medienbericht machte das Ausmaß der Fälle öffentlich. Doch nach Recherchen der JUNGEN FREIHEIT wußte die Verwaltung lange bescheid.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Würfel mit Piktogrammen von Mann, Frau und Kind: In Dortmund stehen mehrere Vaterschaftsanerkennungen im Verdacht, mißbräuchlich erfolgt zu sein. Foto: picture alliance / Zoonar | Andrii Yalanskyi
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles