Dortmund verschwieg frühen Verdacht auf Scheinvaterschaften

Würfel mit Piktogrammen von Mann, Frau und Kind: In Dortmund stehen mehrere Vaterschaftsanerkennungen im Verdacht, mißbräuchlich erfolgt zu sein. Foto: picture alliance / Zoonar | Andrii Yalanskyi

2024 verneinte die Stadt Dortmund jeden Verdacht auf Scheinvaterschaften, mit denen ausländische Frauen nach Deutschland geschleust werden. Erst ein Medienbericht machte das Ausmaß der Fälle öffentlich. Doch nach Recherchen der JUNGEN FREIHEIT wußte die Verwaltung lange bescheid.