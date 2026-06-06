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Union und AfD: Reißt die Brandmauer ein!

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AfD-Chefin Alice Weidel und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Wirklich unversöhnlich? Jedenfalls schadet die Brandmauer. (Themenbild/Collage)
AfD-Chefin Alice Weidel und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Wirklich unversöhnlich? Jedenfalls schadet die Brandmauer. (Themenbild/Collage)
AfD-Chefin Alice Weidel und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Wirklich unversöhnlich? Foto: picture alliance/dpa/dpa-Pool | Michael Kappeler
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Reißt die Brandmauer ein!

Eigentlich sollte die Brandmauer die Rechten schwächen – nun sind diese stärker denn je. Vor allem CDU und CSU sollten umdenken, wenn sie es mit der Demokratie ernst meinen. Ein Kommentar von Werner J. Patzelt.

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