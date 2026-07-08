Wo bleiben Ihre Provokationen, Herr Sesselmann?

„Da lege ich auch keinen großen Wert drauf“: AfD-Landrat Robert Sesselmann, hier neben Parteichefin Alice Weidel. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Willnow

Vor drei Jahren erschütterte die Wahl von Robert Sesselmann zum ersten AfD-Landrat die Republik. Im exklusiven JF-Interview spricht er über einen Unterschied zu Björn Höcke, erklärt, warum in seinem Kreis wenig abgeschoben wird – und erzählt von überheblichen Amtskollegen.