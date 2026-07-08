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Halbzeit für den ersten AfD-Landrat: Wo bleiben Ihre Provokationen, Herr Sesselmann?

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Robert Sesselmann neben Alice Weidel
Robert Sesselmann neben Alice Weidel
„Da lege ich auch keinen großen Wert drauf“: AfD-Landrat Robert Sesselmann, hier neben Parteichefin Alice Weidel. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Willnow
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Wo bleiben Ihre Provokationen, Herr Sesselmann?

Vor drei Jahren erschütterte die Wahl von Robert Sesselmann zum ersten AfD-Landrat die Republik. Im exklusiven JF-Interview spricht er über einen Unterschied zu Björn Höcke, erklärt, warum in seinem Kreis wenig abgeschoben wird – und erzählt von überheblichen Amtskollegen.

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„Da lege ich auch keinen großen Wert drauf“: AfD-Landrat Robert Sesselmann, hier neben Parteichefin Alice Weidel. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Willnow
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