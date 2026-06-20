Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
AfD, 40 Jahre Junge Freiheit
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Der Drache schwächelt: China kocht auch nur mit Wasser

Der Drache schwächelt: China kocht auch nur mit Wasser

Der Drache schwächelt: China kocht auch nur mit Wasser

Als China den Beijing Daxing International Airport aus dem Boden stampfte, staunte die Welt.
Als China den Beijing Daxing International Airport aus dem Boden stampfte, staunte die Welt.
Als China den Beijing Daxing International Airport aus dem Boden stampfte, staunte die Welt. Foto: picture alliance/dpa | –
JF-Plus Icon Premium Der Drache schwächelt
 

China kocht auch nur mit Wasser

Über Jahre galt die Parole: Das 21. Jahrhundert gehört China. Doch das Reich der Mitte ist mit den gleichen Problemen konfrontiert wie der Westen. Für einen Abgesang auf Peking ist es dennoch zu früh. Eine Bestandsaufnahme von Ferdinand Vogel.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Als China den Beijing Daxing International Airport aus dem Boden stampfte, staunte die Welt. Foto: picture alliance/dpa | –
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles