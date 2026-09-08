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So könnte es weitergehen: Die sieben Szenarien für Sachsen-Anhalt: Wie wahrscheinlich ist was?

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Wie geht es weiter? Sachsen-Anhalts CDU-Ministerpräsident Sven Schulze und AfD-Wahlsieger Ulrich Siemund mit Spiegel im Rücken.
Wie geht es weiter? Sachsen-Anhalts CDU-Ministerpräsident Sven Schulze und AfD-Wahlsieger Ulrich Siemund mit Spiegel im Rücken.
Wie geht es weiter? Sachsen-Anhalts CDU-Ministerpräsident Sven Schulze und AfD-Wahlsieger Ulrich Siemund mit Spiegel im Rücken. Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt
JF-Plus Icon Premium So könnte es weitergehen
 

Die sieben Szenarien für Sachsen-Anhalt: Wie wahrscheinlich ist was?

Die AfD hat einen Regierungsauftrag für Sachsen-Anhalt. Wie kann Siegmund den umsetzen? Was passiert, wenn er scheitert? Bleibt Schulze im Amt? Was ist mit Überläufern? Wie kommt es zu Neuwahlen? Die JF zeigt alle Szenarien und sagt, wie realistisch sie sind.

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Wie geht es weiter? Sachsen-Anhalts CDU-Ministerpräsident Sven Schulze und AfD-Wahlsieger Ulrich Siemund mit Spiegel im Rücken. Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt
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