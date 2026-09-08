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Sachsen-Anhalt: Regierung ohne Mehrheit: Gibt es wirklich einen Sinneswandel der AfD?

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Scheinangebot oder echter Sinneswandel? Die AfD-Politiker Tino Chrupalla, Ulrich Siegmund und Alice Weidel (v.l.n.r.).
Scheinangebot oder echter Sinneswandel? Die AfD-Politiker Tino Chrupalla, Ulrich Siegmund und Alice Weidel (v.l.n.r.).
Scheinangebot oder echter Sinneswandel? Die AfD-Politiker Tino Chrupalla, Ulrich Siegmund und Alice Weidel (v.l.n.r.). Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
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Regierung ohne Mehrheit: Gibt es wirklich einen Sinneswandel der AfD?

Vor der Sachsen-Anhalt-Wahl beteuerte Siegmund, nur mit absoluter Mehrheit zu regieren. Nach der Wahl streckt die AfD plötzlich allen Fraktionen „die Hand aus“. Wählertäuschung oder Scheinangebot?

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Scheinangebot oder echter Sinneswandel? Die AfD-Politiker Tino Chrupalla, Ulrich Siegmund und Alice Weidel (v.l.n.r.). Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
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