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Der Untergang einer Partei: Beim Versuch, sich zu retten, begeht die CDU Selbstmord

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Abgang und Niedergang: CDU-Bundeschef Friedrich Merz und der Landesvorsitzende von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze.
Abgang und Niedergang: CDU-Bundeschef Friedrich Merz und der Landesvorsitzende von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze.
Abgang und Niedergang: CDU-Bundeschef Friedrich Merz und der Landesvorsitzende von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
JF-Plus Icon Premium Der Untergang einer Partei
 

Beim Versuch, sich zu retten, begeht die CDU Selbstmord

Trotzreaktionen, Unprofessionalität, Verbotsgelüste und Machtgier prägen die Reaktion der CDU auf den Erdrutschsieg der AfD. So macht die Partei von Kanzler Merz alles nur noch schlimmer. Eine Analyse.

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Abgang und Niedergang: CDU-Bundeschef Friedrich Merz und der Landesvorsitzende von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
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