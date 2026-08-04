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Erste Weltumseglung: Elcano wurde um seinen Ruhm betrogen

Erste Weltumseglung: Elcano wurde um seinen Ruhm betrogen

Erste Weltumseglung: Elcano wurde um seinen Ruhm betrogen

Die Victoria kommt nach der Weltumseglung in Sevilla an und auch Sebastián Elcano kehrt heim.
Die Victoria kommt nach der Weltumseglung in Sevilla an und auch Sebastián Elcano kehrt heim.
Die Victoria kommt nach der Weltumseglung in Sevilla an. Foto: picture alliance / Prisma Archivo | Prismaarchivo
JF-Plus Icon Premium Erste Weltumseglung
 

Elcano wurde um seinen Ruhm betrogen

Vor 500 Jahren starb Sebastián Elcano, als Kapitän der „Victoria“ der erste Weltumsegler. Doch warum wurde Magellan der ganze Ruhm zuteil?

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Die Victoria kommt nach der Weltumseglung in Sevilla an. Foto: picture alliance / Prisma Archivo | Prismaarchivo
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