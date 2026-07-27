Die infantile Republik

Blumen und Kerzen in der Nähe des Anschlagortes: Mehr kommt auch nicht. Foto: picture alliance/dpa | Soeren Stache

Von „Islamisten sind auch Rechte“ der Linken bis zur „Jetzt reicht‘s!“-Mentalität des Bürgertums gibt sich eine bunt gemischte Kaste von Verantwortungsträgern nach dem CSD-Terror wieder die Klinke in die Hand. Aber eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Terroranschlag in der späten Bundesrepublik noch etwas ändert. Ein Kommentar.