Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Nach dem CSD-Anschlag: Die infantile Republik

Nach dem CSD-Anschlag: Die infantile Republik

Nach dem CSD-Anschlag: Die infantile Republik

Blumen und Kerzen in der Nähe des Anschlagortes: Mehr kommt auch nicht. Foto: picture alliance/dpa | Soeren Stache. Die infantile republik.
Blumen und Kerzen in der Nähe des Anschlagortes: Mehr kommt auch nicht. Foto: picture alliance/dpa | Soeren Stache. Die infantile republik.
Blumen und Kerzen in der Nähe des Anschlagortes: Mehr kommt auch nicht. Foto: picture alliance/dpa | Soeren Stache
JF-Plus Icon Premium Nach dem CSD-Anschlag
 

Die infantile Republik

Von „Islamisten sind auch Rechte“ der Linken bis zur „Jetzt reicht‘s!“-Mentalität des Bürgertums gibt sich eine bunt gemischte Kaste von Verantwortungsträgern nach dem CSD-Terror wieder die Klinke in die Hand. Aber eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Terroranschlag in der späten Bundesrepublik noch etwas ändert. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Blumen und Kerzen in der Nähe des Anschlagortes: Mehr kommt auch nicht. Foto: picture alliance/dpa | Soeren Stache
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles