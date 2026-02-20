Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Interview der Woche: Ex-FDP-Bundestagsabgeordnete Adler warnt: „Gefahr einer Rolle rückwärts in die DDR“

Interview der Woche: Ex-FDP-Bundestagsabgeordnete Adler warnt: „Gefahr einer Rolle rückwärts in die DDR“

Interview der Woche: Ex-FDP-Bundestagsabgeordnete Adler warnt: „Gefahr einer Rolle rückwärts in die DDR“

FDP-Politikerin Katja Adler und Ihr Buch „Rolle rückwärts DDR? Wie unser Freiheit in Gefahr gerät“ Finanzbuchverlag (FBV)
FDP-Politikerin Katja Adler und Ihr Buch „Rolle rückwärts DDR? Wie unser Freiheit in Gefahr gerät“ Finanzbuchverlag (FBV)
Kritikerin Adler: „Wir stehen in einem Kulturkampf: die Linke behauptet, die Mitte zu sein, diffamiert die Mitte als ‘rechts’ und erklärt die echte Rechte für illegitim.“ Foto: privat & FBV
JF-Plus Icon Premium Interview der Woche
 

Ex-FDP-Bundestagsabgeordnete Adler warnt: „Gefahr einer Rolle rückwärts in die DDR“

Ist Deutschland dabei, eine „Rolle rückwärts“ in die DDR zu vollführen? Davor warnt die FDP-Politikerin Katja Adler in ihrem gleichnamigen Buch – unter anderem ihre eigene Partei. Gegenüber der sie auch nicht mit scharfem Tadel spart.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Kritikerin Adler: „Wir stehen in einem Kulturkampf: die Linke behauptet, die Mitte zu sein, diffamiert die Mitte als ‘rechts’ und erklärt die echte Rechte für illegitim.“ Foto: privat & FBV
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles