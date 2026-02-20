Ex-FDP-Bundestagsabgeordnete Adler warnt: „Gefahr einer Rolle rückwärts in die DDR“

Kritikerin Adler: „Wir stehen in einem Kulturkampf: die Linke behauptet, die Mitte zu sein, diffamiert die Mitte als ‘rechts’ und erklärt die echte Rechte für illegitim.“ Foto: privat & FBV

Ist Deutschland dabei, eine „Rolle rückwärts“ in die DDR zu vollführen? Davor warnt die FDP-Politikerin Katja Adler in ihrem gleichnamigen Buch – unter anderem ihre eigene Partei. Gegenüber der sie auch nicht mit scharfem Tadel spart.