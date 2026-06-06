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Pressefreiheit: Zensurregime ohne Wahrheitsministerium

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Ein Mann wählt verschiedene Medieninhalte aus (Symbolbild): Zensur auf sanfte Art.
Ein Mann wählt verschiedene Medieninhalte aus (Symbolbild): Zensur auf sanfte Art.
Ein Mann wählt verschiedene Medieninhalte aus (Symbolbild): Zensur auf sanfte Art. Bild: JF/Kirill Singer
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Zensurregime ohne Wahrheitsministerium

Was Journalismus ist, bestimmen wir: Mit den Plänen der Landesmedienanstalten, genehme Inhalte im Netz zu bevorzugen, macht sich eine neue Art der Zensur in Deutschland breit. Ein Kommentar von Michael Meyen.

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Ein Mann wählt verschiedene Medieninhalte aus (Symbolbild): Zensur auf sanfte Art. Bild: JF/Kirill Singer
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