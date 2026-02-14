Anzeige
Werteunion, Landtagswahl Baden-Württemberg, Jörg Meuthen
Interview der Woche: Michael Klonovsky: „Würde sich die Regierung täglich betrinken, ginge es dem Land besser“

Schriftsteller, Aphoristiker, Essayist, Journalist Michael Klonovsky („Land der Wunder“, „Bei Tische altert man nicht“) und AfD-Berater
Literat Klonovsky: „Unsere Politiker leisten Beihilfe zur Zerstörung der Zivilisation“, Foto: Imago, Uwe Meinhold
Michael Klonovsky: „Würde sich die Regierung täglich betrinken, ginge es dem Land besser“

Lebensart ist niemals harmlos – postuliert der Schriftsteller und passionierte Réactionär Michael Klonovsky – sondern Widerstand gegen das Vernichtungswerk der woken Kollektivisten. Nun hat er ein Buch über den Genuß geschrieben: gut Essen gegen schlechte Politik.

