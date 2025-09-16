Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Das Verschwinden der Liberalen: FDP: Abschied ohne Wiederkehr

Das Verschwinden der Liberalen: FDP: Abschied ohne Wiederkehr

Das Verschwinden der Liberalen: FDP: Abschied ohne Wiederkehr

Abschiedsvorstellung der FDP: Wolfgang Kubicki, Christian Dürr, Christian Lindner und Marco Buschmann am Abend der Bundestagswahl.
Abschiedsvorstellung der FDP: Wolfgang Kubicki, Christian Dürr, Christian Lindner und Marco Buschmann am Abend der Bundestagswahl.
Abschiedsvorstellung der FDP: Wolfgang Kubicki, Christian Dürr, Christian Lindner und Marco Buschmann am Abend der Bundestagswahl. Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
JF-Plus Icon Premium Das Verschwinden der Liberalen
 

FDP: Abschied ohne Wiederkehr

In Zeiten von Mega-Schulden und Rekordstaatsquote fehlt eine marktliberale Partei. Aber kaum jemand vermißt die FDP. Das zeigen alle Umfragen und Wahlen. Es ist erstaunlich, wie schnell eine altehrwürdige Partei verschwindet.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Abschiedsvorstellung der FDP: Wolfgang Kubicki, Christian Dürr, Christian Lindner und Marco Buschmann am Abend der Bundestagswahl. Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement