FDP-Abgeordnete warnt vor „Überfremdung“ und bereut es sofort

BERLIN. Die FDP-Bundestagsabgeordnete Katja Adler hat sich für die Verwendung des Begriffs „Überfremdung“ entschuldigt. „Wir müssen eine Debatte zur Migrationspolitik führen, jedoch darf dies nicht mit den falschen Begriffen geschehen. Mein mißverständlicher Tweet tut mir leid. Ich habe ihn daher gelöscht“, schrieb Adler auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Wir müssen eine Debatte zur Migrationspolitik führen, jedoch darf dies nicht mit den falschen Begriffen geschehen. Mein missverständlicher Tweet tut mir leid. Ich habe ihn daher gelöscht. — Katja Adler MdB🗽 (@katjadler) January 3, 2023

Zuvor hatte sie mit Blick auf die Silvesterkrawalle in Berlin geschrieben: „Und wieder wird jeder Gedanke an eine kulturelle Überfremdung fast schon reflexhaft in die rechte, gar radikale Ecke geschoben.“ Dies sei ein Problem, „das dem eigentlichen Problem verfehlter Migrationspolitik“ in nichts nahestehe.

Sie war daraufhin von zahlrechen Nutzern als „Nazi“ und „Rechtsextreme“ bezeichnet worden. (ho)