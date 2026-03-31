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„Generation Deutschland“-Vorsitzender Hessen: Haben Sie keine Angst, remigriert zu werden, Herr Rahman?

„Generation Deutschland“-Vorsitzender Hessen: Haben Sie keine Angst, remigriert zu werden, Herr Rahman?

„Generation Deutschland“-Vorsitzender Hessen: Haben Sie keine Angst, remigriert zu werden, Herr Rahman?

GD-Landesvorsitzender Nafiur Rahman in Hessen: Wie steht er zu Remigration und Co.? Foto: picture alliance/dpa | Andreas Arnold
GD-Landesvorsitzender Nafiur Rahman in Hessen: Wie steht er zu Remigration und Co.? Foto: picture alliance/dpa | Andreas Arnold
GD-Landesvorsitzender in Hessen: Nafiur Rahman kommt gebürtig aus Bangladesch und wirbt für ein patriotisches Deutschland. Foto: picture alliance/dpa | Andreas Arnold
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Haben Sie keine Angst, remigriert zu werden, Herr Rahman?

Nafiur Rahman ist Migrant und frisch gewählter Chef der AfD-Jugend in Hessen. Was er vom Begriff Remigration hält und wie seine Freunde auf sein Engagement reagieren, verrät er im Interview mit der JF.

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GD-Landesvorsitzender in Hessen: Nafiur Rahman kommt gebürtig aus Bangladesch und wirbt für ein patriotisches Deutschland. Foto: picture alliance/dpa | Andreas Arnold
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