Haben Sie keine Angst, remigriert zu werden, Herr Rahman?

GD-Landesvorsitzender in Hessen: Nafiur Rahman kommt gebürtig aus Bangladesch und wirbt für ein patriotisches Deutschland. Foto: picture alliance/dpa | Andreas Arnold

Nafiur Rahman ist Migrant und frisch gewählter Chef der AfD-Jugend in Hessen. Was er vom Begriff Remigration hält und wie seine Freunde auf sein Engagement reagieren, verrät er im Interview mit der JF.