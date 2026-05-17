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Finanzpolitik: Der Steuerstaat frisst seine Kinder

Finanzpolitik: Der Steuerstaat frisst seine Kinder

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Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD): repräsentiert den unersättlichen Steuerstaat. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD): repräsentiert den unersättlichen Steuerstaat. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD): sind die Einnahmen nicht genug. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
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Der Steuerstaat frisst seine Kinder

Die aktuelle Steuerschätzung müsste die Bundesregierung zu Ausgabensenkungen bewegen. Neben dem Staat profitieren aber nur die Sozialversicherungen. Die Abgabenpolitik drängt die Menschen dagegen weiter ins Ausland.

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Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD): sind die Einnahmen nicht genug. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
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