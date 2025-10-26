Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Wieso die Welt eine Finanzrevolution braucht: Mit neuem Geld aus der Knechtschaft

Wieso die Welt eine Finanzrevolution braucht: Mit neuem Geld aus der Knechtschaft

Wieso die Welt eine Finanzrevolution braucht: Mit neuem Geld aus der Knechtschaft

Nahaufnahme von Goldmünzen: Geld und Kredit sind im heutigen Geldsystem die Kehrseiten ein- und derselben Medaille. Dies hat erhebliche Folgen für wirtschaftliche Stabilität und Dynamik. Foto: picture alliance / Zoonar | Jerome Maurice
Nahaufnahme von Goldmünzen: Geld und Kredit sind im heutigen Geldsystem die Kehrseiten ein- und derselben Medaille. Dies hat erhebliche Folgen für wirtschaftliche Stabilität und Dynamik. Foto: picture alliance / Zoonar | Jerome Maurice
Nahaufnahme von Goldmünzen: Geld und Kredit sind im heutigen Geldsystem die Kehrseiten ein- und derselben Medaille. Dies hat erhebliche Folgen für wirtschaftliche Stabilität und Dynamik. Foto: picture alliance / Zoonar | Jerome Maurice
JF-Plus Icon Premium Wieso die Welt eine Finanzrevolution braucht
 

Mit neuem Geld aus der Knechtschaft

Alle stellen die Systemfrage, niemand die Geldsystemfrage. Mit anderem Geld würden wir vielleicht nicht so schnell wachsen, aber auch in Frieden und ohne Ideologieprojekte leben. Der Wirtschaftsexperte Christopher Mensching mit einem Vorschlag.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Nahaufnahme von Goldmünzen: Geld und Kredit sind im heutigen Geldsystem die Kehrseiten ein- und derselben Medaille. Dies hat erhebliche Folgen für wirtschaftliche Stabilität und Dynamik. Foto: picture alliance / Zoonar | Jerome Maurice
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles