Mit neuem Geld aus der Knechtschaft

Nahaufnahme von Goldmünzen: Geld und Kredit sind im heutigen Geldsystem die Kehrseiten ein- und derselben Medaille. Dies hat erhebliche Folgen für wirtschaftliche Stabilität und Dynamik. Foto: picture alliance / Zoonar | Jerome Maurice

Alle stellen die Systemfrage, niemand die Geldsystemfrage. Mit anderem Geld würden wir vielleicht nicht so schnell wachsen, aber auch in Frieden und ohne Ideologieprojekte leben. Der Wirtschaftsexperte Christopher Mensching mit einem Vorschlag.