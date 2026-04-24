Deutschland schröpft seine Arbeitnehmer wie fast kein anderes Land

Euroscheine und -Münzen: Die Steuerausgaben nehmen für deutsche Bürger zu. Foto: IMAGO / Wolfilser / Montage: JF

Deutschland langt bei Arbeitseinkommen härter zu als fast jedes andere Industrieland: Fast die Hälfte des Verdienstes eines alleinstehenden Durchschnittsverdieners verschwindet in Steuern und Abgaben. Und es soll sogar noch schlimmer werden.