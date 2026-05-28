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Milliardenprojekt Neue Seidenstraße: Kasachstans neue Route nach Europa nimmt Gestalt an

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Auch der Hafen von Baku in Kasachstan ist Teil der Neuen Seidenstraße.
Auch der Hafen von Baku in Kasachstan ist Teil der Neuen Seidenstraße.
Auch der Hafen von Baku in Kasachstan ist Teil der Neuen Seidenstraße. Foto: picture alliance / Hans Lucas | POOL UNION EUROPEENNE / AGENCE HANS LUCAS
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Kasachstans neue Route nach Europa nimmt Gestalt an

Kasachstans staatlicher Bahnbetreiber plant die zentrale Landverbindung zwischen China und Europa auszubauen. Doch hinter dem Projekt steckt weit mehr als ein reines Infrastrukturprojekt, das auch Häfen beinhaltet. Das Vorhaben ist Teil der Neuen Seidenstraßen-Initiative. Was bedeutet das für Europa?

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Auch der Hafen von Baku in Kasachstan ist Teil der Neuen Seidenstraße. Foto: picture alliance / Hans Lucas | POOL UNION EUROPEENNE / AGENCE HANS LUCAS
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