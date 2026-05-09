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Landwirtschaft: Wenn der Weinbau verdorrt

Landwirtschaft: Wenn der Weinbau verdorrt

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Grüne Hänge mit Weinreben daran: Calmont Klettersteig an der Moselschleife bei Bremm und Eidiger-Eller in Rheinland-Pfalz
Grüne Hänge mit Weinreben daran: Calmont Klettersteig an der Moselschleife bei Bremm und Eidiger-Eller in Rheinland-Pfalz
Weinhänge an der Moselschleife bei Bremm und Eidiger-Eller in Rheinland-Pfalz. Foto: picture alliance / Zoonar | Jürgen Vogt
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Wenn der Weinbau verdorrt

Deutschlands Winzer kämpfen ums Überleben: Preisdruck, Mindestlohn, EU-Auflagen und sinkender Weinkonsum setzen den Betrieben zu. Besonders in Baden droht ein stilles Reblandschaftssterben – und mit ihm der Verlust einer gewachsenen Kulturlandschaft.

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Weinhänge an der Moselschleife bei Bremm und Eidiger-Eller in Rheinland-Pfalz. Foto: picture alliance / Zoonar | Jürgen Vogt
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