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„Ökologischer Wandel“: Wenn bizarre Klimaauflagen als Chance für Unternehmen verkauft werden

„Ökologischer Wandel“: Wenn bizarre Klimaauflagen als Chance für Unternehmen verkauft werden

„Ökologischer Wandel“: Wenn bizarre Klimaauflagen als Chance für Unternehmen verkauft werden

„Grüne“ Fabriken (Symbolbild): Schönreden der Klimaauflagen. Foto: picture alliance / Ikon Images | Katie Edwards
„Grüne“ Fabriken (Symbolbild): Schönreden der Klimaauflagen. Foto: picture alliance / Ikon Images | Katie Edwards
„Grüne“ Fabriken (Symbolbild): Schönreden der Realität. Foto: picture alliance / Ikon Images | Katie Edwards
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Wenn bizarre Klimaauflagen als Chance für Unternehmen verkauft werden

Vier von zehn Beschäftigten erwarten starken Veränderungsdruck durch Klimaregulierungen. Ökonomen erkennen die Probleme. Was fehlt: Die Kritik am grünen Ordnungsrahmen selbst.

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„Grüne“ Fabriken (Symbolbild): Schönreden der Realität. Foto: picture alliance / Ikon Images | Katie Edwards
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