Václav Klaus ruft zum Widerstand gegen die Klimapanik auf

Anzeige

AMSTERDAM. Die Gruppe „Climate Intelligence“ (Clintel) hat Václav Klaus, den früheren Präsidenten der Tschechischen Republik, zu ihrem neuen Präsidenten ernannt. Er folgt auf Guus Berkhout, der die Stiftung 2019 gemeinsam mit dem niederländischen Wissenschaftsautor Marcel Crok gegründet hatte. Klaus zählt seit Jahren zu den prominentesten Kritikern des europäischen Klimaalarmismus.

Bereits 2007 schrieb er in der Financial Times: „Als jemand, der den größten Teil seines Lebens unter dem Kommunismus gelebt hat, fühle ich mich verpflichtet zu sagen, daß ich die größte Bedrohung für Freiheit, Demokratie, Marktwirtschaft und Wohlstand derzeit nicht im Kommunismus, sondern im ambitionierten Umweltschutz sehe.“

Uns so setzte Klaus in seiner Antrittsrede den zentralen Akzent: „Daß es unsere Pflicht ist, uns gegen die irrationale, populistische und offensichtlich unwissenschaftliche Klimapanikmache zu wehren.“ Entscheidend sei, „daß wir nach neuen Wegen suchen müssen, um eine Veränderung zu bewirken – jeder von uns einzeln und wir alle gemeinsam.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„Es gibt keinen Klimanotstand“

Clintel kündigt an, seine Aktivitäten national wie global auszuweiten und stärker in öffentliche Debatten einzugreifen. Nationale Gruppen sollen dabei unabhängig bleiben. Die Stiftung mit Sitz in Amsterdam ist Herausgeber der Weltklimaerklärung, die festhält: „Es gibt keinen Klimanotstand.“ Mehr als 2.000 Wissenschaftler und Fachleute aus über 40 Ländern – darunter Klaus und der Physik-Nobelpreisträger John F. Clauser – haben sie unterzeichnet. 2023 veröffentlichte Clintel zudem das Buch „The Frozen Climate Views of the IPCC“, eine kritische Analyse des sechsten IPCC-Berichts.

Klaus, Ökonom und einer der Architekten der tschechischen Wirtschaftsreformen nach 1989, war Finanzminister der Tschechoslowakei, später Ministerpräsident und von 2003 bis 2013 Präsident der Tschechischen Republik. Er leitet seit 2012 das Václav-Klaus-Institut und ist Autor des vielfach übersetzten Buches „Blue Planet in Green Shackles“. (rr)