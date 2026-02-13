Anzeige
Gefährundgsfeststellung ungültig: Trumps Klima-Coup und die Abrechnung mit dem „leninistischen Plot"

Gefährundgsfeststellung ungültig: Trumps Klima-Coup und die Abrechnung mit dem „leninistischen Plot“

Gefährundgsfeststellung ungültig: Trumps Klima-Coup und die Abrechnung mit dem „leninistischen Plot“

Sein Schlag gegen die Klimapolitik wird die wirtschaftliche Realität über die USA hinaus verändern: Donald Trump. Foto: IMAGO / ABACAPRESS
Sein Schlag gegen die Klimapolitik wird die wirtschaftliche Realität über die USA hinaus verändern: Donald Trump. Foto: IMAGO / ABACAPRESS
Sein Schlag gegen die Klimapolitik wird die wirtschaftliche Realität über die USA hinaus verändern: Donald Trump. Foto: IMAGO / ABACAPRESS
JF-Plus Icon Premium Gefährundgsfeststellung ungültig
 

Trumps Klima-Coup und die Abrechnung mit dem „leninistischen Plot“

Donald Trump kippt die juristische Grundlage der US-Klimapolitik. Der Schritt folgt einer jahrelang vorbereiteten Strategie marktliberaler Vordenker, die CO₂-Regulierung als ideologischen Machtmißbrauch betrachten. Was er bedeutet.

Sein Schlag gegen die Klimapolitik wird die wirtschaftliche Realität über die USA hinaus verändern: Donald Trump. Foto: IMAGO / ABACAPRESS
