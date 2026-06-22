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Attacke in Hamburg: Deutsche Fußballfans werden als „Nazi-Schweine“ beschimpft – und angegriffen

Attacke in Hamburg: Deutsche Fußballfans werden als „Nazi-Schweine“ beschimpft – und angegriffen

Attacke in Hamburg: Deutsche Fußballfans werden als „Nazi-Schweine“ beschimpft – und angegriffen

Auf einer nächtlichen Straße in Hamburg steht ein Polizeiauto – zuvor hatten Unbekannte Fußballfans angegriffen
Auf einer nächtlichen Straße in Hamburg steht ein Polizeiauto – zuvor hatten Unbekannte Fußballfans angegriffen
Ein Polizeifahrzeug ist in Hamburg im Einsatz (Symbolbild). Foto: IMAGO / Eibner
Attacke in Hamburg
 

Deutsche Fußballfans werden als „Nazi-Schweine“ beschimpft – und angegriffen

Sie wollten nur Fußball schauen – dann endete der Abend im Krankenhaus. In Hamburg sollen Vermummte eine Gruppe Fans als „Nazi-Schweine“ beschimpft und mit Messern, Schlagstöcken und Pfefferspray attackiert haben.
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HAMBURG. In Hamburg soll am Sonnntag abend eine Gruppe von etwa 30 Fußballfans nach dem Ansehen eines WM-Spiels von einer Gruppe von Vermummten angegriffen worden sein. Die Angreifer sollen die Fans mit Messern, Schlagstöcken und Pfefferspray attackiert und sie dabei als „Nazi-Schweine“ beschimpft haben, berichtete die Hamburger Morgenpost.

Dabei wurden zwei Menschen verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Angreifer seien beim Eintreffen der Polizei geflüchtet. Obwohl sofort Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden, sei bislang noch kein Verdächtiger gefasst worden.

Es ist nicht der erste Angriff auf Fußballfans

Die attackierten Fans hatten zuvor in einer Kneipe im Stadtteil Barmbek-Nord das Spiel zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste angesehen (Lesen Sie hier die JF-WM-Kolumne). Der Angriff ereignete sich, als sie die Kneipe verließen. Der Staatsschutz nahm die Ermittlungen auf.

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In der Vergangenheit war es während Welt- und Europameisterschaften bereits mehrfach zu Angriffen auf Fans gekommen. Häufig handelte es sich dabei allerdings um Angriffe von Asylbewerbern. Während der EM 2024 kam es unter anderem zu Messerangriffen in Stuttgart (JF berichtete) und in Wolmirstedt (JF berichtete). (lb)

Ein Polizeifahrzeug ist in Hamburg im Einsatz (Symbolbild). Foto: IMAGO / Eibner
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