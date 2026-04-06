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Wirtschaftspolitik: Wie wir den Klima-Wahn jetzt beenden

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Eine alte Industrieruine in Dortmund: Die aktuelle Klimapolitik führt zur Deindustrialisierung. (Themenbild/Collage)
Eine alte Industrieruine in Dortmund: Die aktuelle Klimapolitik führt zur Deindustrialisierung. (Themenbild/Collage)
Eine alte Industrieruine in Dortmund (Symbolbild): Die aktuelle Klimapolitik führt zur Deindustrialisierung. Foto: picture alliance/dpa | Bernd Thissen
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Wie wir den Klima-Wahn jetzt beenden

Die angebliche Rettung des Klimas kommt uns immer teurer zu stehen – ohne messbare Erfolge. Es ist höchste Zeit, dass Deutschland mit einer radikalen Umkehr neue Maßstäbe setzt. Ein Kommentar von Holger Douglas.

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Eine alte Industrieruine in Dortmund (Symbolbild): Die aktuelle Klimapolitik führt zur Deindustrialisierung. Foto: picture alliance/dpa | Bernd Thissen
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