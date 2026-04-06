Wie wir den Klima-Wahn jetzt beenden

Eine alte Industrieruine in Dortmund (Symbolbild): Die aktuelle Klimapolitik führt zur Deindustrialisierung. Foto: picture alliance/dpa | Bernd Thissen

Die angebliche Rettung des Klimas kommt uns immer teurer zu stehen – ohne messbare Erfolge. Es ist höchste Zeit, dass Deutschland mit einer radikalen Umkehr neue Maßstäbe setzt. Ein Kommentar von Holger Douglas.