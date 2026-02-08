Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Wirtschaftspolitik: Wie Deutschland aus der Dauerkrise rauskommt

Wirtschaftspolitik: Wie Deutschland aus der Dauerkrise rauskommt

Wirtschaftspolitik: Wie Deutschland aus der Dauerkrise rauskommt

Eine Industrieruine in Mecklenburg-Vorpommern: Deutschland droht eine Deindustrialisierung. Die Wirtschaftskrise bedroht Millionen arbeitsplätze. (Themenbild)
Eine Industrieruine in Mecklenburg-Vorpommern: Deutschland droht eine Deindustrialisierung. Die Wirtschaftskrise bedroht Millionen arbeitsplätze. (Themenbild)
Eine Industrieruine in Mecklenburg-Vorpommern: Deutschland droht eine Deindustrialisierung. Foto: picture alliance / imageBROKER | Rainer Waldkirch
JF-Plus Icon Premium Wirtschaftspolitik
 

Wie Deutschland aus der Dauerkrise rauskommt

Stagnation, Massenentlassungen und drohender Handelskrieg gefährden Deutschlands Wohlstand. Nur mit einer grundlegenden Kurskorrektur ist ein Ausweg aus der Krise wieder möglich. Ein Kommentar von Fritz Söllner.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Eine Industrieruine in Mecklenburg-Vorpommern: Deutschland droht eine Deindustrialisierung. Foto: picture alliance / imageBROKER | Rainer Waldkirch
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles