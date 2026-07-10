Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

PR-Kampagne?: Das Framing der ÖRR-Faktenchecker zum Iran irritiert

PR-Kampagne?: Das Framing der ÖRR-Faktenchecker zum Iran irritiert

PR-Kampagne?: Das Framing der ÖRR-Faktenchecker zum Iran irritiert

Die Faktenchecker framen die iranische Oppositionellen und bringen sie mit Manipulation in Sozialen Medien in Verbindung.
Die Faktenchecker framen die iranische Oppositionellen und bringen sie mit Manipulation in Sozialen Medien in Verbindung.
Die Faktenchecker framen die iranische Oppositionellen und bringen sie mit Manipulation in Sozialen Medien in Verbindung. Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images
JF-Plus Icon Premium PR-Kampagne?
 

Das Framing der ÖRR-Faktenchecker zum Iran irritiert

Soziale Medien sind für die Oppositionsbewegung im Iran ein wichtiges Werkzeug. Umso mehr überrascht das Fazit von ÖRR-Faktencheckern, die diese in ein merkwürdiges Licht rücken. Schon die verwendete Methodik dazu wirft Fragen auf.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Die Faktenchecker framen die iranische Oppositionellen und bringen sie mit Manipulation in Sozialen Medien in Verbindung. Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles