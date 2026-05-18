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Ukrainekrieg und Rüstungsinnovation: Die Drohne ist die neue Königin des Schlachtfelds

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Ukrainekrieg und Rüstungsinnovation: Die Drohne ist die neue Königin des Schlachtfelds

Im Ukrainekrieg beherrschen Drohnen das Schlachtfeld.
Im Ukrainekrieg beherrschen Drohnen das Schlachtfeld.
Im Ukrainekrieg beherrschen Drohnen das Schlachtfeld. Foto: picture alliance/dpa | Oliver Weiken
JF-Plus Icon Premium Ukrainekrieg und Rüstungsinnovation
 

Die Drohne ist die neue Königin des Schlachtfelds

Ganz ausgedient hat die Infanterie natürlich nicht. Aber die Drohne ist die neue Königin der Schlachten. Nirgendwo lässt sich die rasante Entwicklung dieser Waffe und damit des Krieges insgesamt besser beobachten als auf den Schlachtfeldern der Ukraine. Von Ferdinand Vogel.

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Im Ukrainekrieg beherrschen Drohnen das Schlachtfeld. Foto: picture alliance/dpa | Oliver Weiken
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