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General einer neuen Generation: Was hinter der Berufung des neuen ukrainischen Oberbefehlshabers steckt

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Der neue Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Mychajlo Drapatyj, soll die Armee auch weiter modernisieren.
Der neue Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Mychajlo Drapatyj, soll die Armee auch weiter modernisieren.
Der neue Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Mychajlo Drapatyj, soll die Armee auch weiter modernisieren. Foto: picture alliance / Ukrainian Presidential Press Office via AP | Uncredited
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Was hinter der Berufung des neuen ukrainischen Oberbefehlshabers steckt

Mitten im Krieg wechselt die Ukraine ihren Oberbefehlshaber. Der neue Mann an der Spitze der Streitkräfte, Mychajlo Drapatyj, steht vor einer gewaltigen Aufgabe. Seine Berufung ist auch ein politisches Signal.

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Der neue Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Mychajlo Drapatyj, soll die Armee auch weiter modernisieren. Foto: picture alliance / Ukrainian Presidential Press Office via AP | Uncredited
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