Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Weltuntergang abgesagt: Die logischen Fehler der Klimapolitik

Weltuntergang abgesagt: Die logischen Fehler der Klimapolitik

Weltuntergang abgesagt: Die logischen Fehler der Klimapolitik

Dickschnabellummen (Uria lomvia) sitzen auf kleiner Eisscholle und spiegeln sich im Wasser, Spitzbergen, Norwegen, Europa. Aktuell gibt es viele Diskussionen Zum Thema Klima.
Dickschnabellummen (Uria lomvia) sitzen auf kleiner Eisscholle und spiegeln sich im Wasser, Spitzbergen, Norwegen, Europa. Aktuell gibt es viele Diskussionen Zum Thema Klima.
Zwei Dickschnabellummen sitzen auf einer Eisscholle in Norwegen: Die Klimapolitik offenbart innere Widersprüche. Foto: picture alliance / imageBROKER | Gerken & Ernst
JF-Plus Icon Premium Weltuntergang abgesagt
 

Die logischen Fehler der Klimapolitik

Selbst Bill Gates nimmt inzwischen Abstand von apokalyptischen Klima-Vorhersagen. Dafür gibt es gute Gründe, denn diese auf Modellen und Hochrechnungen basierende Wissenschaft lag zuletzt sehr oft falsch.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Zwei Dickschnabellummen sitzen auf einer Eisscholle in Norwegen: Die Klimapolitik offenbart innere Widersprüche. Foto: picture alliance / imageBROKER | Gerken & Ernst
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles