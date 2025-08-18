Die Energiewende – das CO2 – der Weltenbrand

Ein abgebranntes Windrad in Greifswald: Die deutsche Energiewende ist zum Scheitern verurteilt. Foto: IMAGO / Frank Sorge (Symbolbild)

Wenn wir alle nicht dringend CO2 sparen, geht die Welt unter. Deshalb braucht es eine Energiewende – sagt die Klima-Lobby. Doch die Realität sieht anders aus. Eine Gegenrede von Rüdiger Stobbe.