Geflügeltes Nashorn mit Stadtwappen vor dem Dortmunder Konzerthaus: Das Symboltier der Stadt ist frei zugänglich – das Wappen im Wahlkampf dagegen umkämpft. Foto: IMAGO / Zoonar

Warum Dortmund den „Omas gegen rechts“ das Wappen erlaubt – und der AfD nicht

Dortmund weist den AfD-Vorwurf zurück, gegen das Neutralitätsgebot zu verstoßen. Frühere Wappen-Genehmigungen wie für die CDU seien erloschen, heißt es auf JF-Anfrage. Auch die Nutzung durch die „Omas gegen rechts“ für Anti-AfD-Propaganda verteidigt die Stadt.