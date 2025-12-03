Deutschlands Gasdilemma: Ohne Plan in die Versorgungskrise

Deutschland steht mitten im größten Gasumbau seiner Geschichte – doch vieles spricht dafür, daß die neue Energiearchitektur weder billiger noch sicherer wird. Während Speicher zu wenig gefüllt sind, Gaskraftwerke fehlen und LNG kaum klimafreundlicher ist als Kohle, hält die Politik unbeirrt an ihrer Energiewende-Logik fest.