Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Serie Geheimdienste der Sowjets: Wie der NKWD den Staatsterror organisierte

JF-Serie Geheimdienste der Sowjets: Wie der NKWD den Staatsterror organisierte

JF-Serie Geheimdienste der Sowjets: Wie der NKWD den Staatsterror organisierte

Sowjetdiktator Josef Stalin (2. v. r.) ließ NKWD-Chef Nikolai Jeschow (r.) ermorden und aus der Erinnerung tilgen.
Sowjetdiktator Josef Stalin (2. v. r.) ließ NKWD-Chef Nikolai Jeschow (r.) ermorden und aus der Erinnerung tilgen.
Sowjetdiktator Josef Stalin (2. v. r.) ließ NKWD-Chef Nikolai Jeschow (r.) ermorden und aus der Erinnerung tilgen. Foto: picture alliance / imageBROKER | Pictures From History
JF-Plus Icon Premium JF-Serie Geheimdienste der Sowjets
 

Wie der NKWD den Staatsterror organisierte

Der NKWD war in der Sowjetunion das Werkzeug, mit dem Stalin den Großen Terror umsetzte. Der war nüchtern am Schreibtisch geplant von Bürokraten, ausgeführt von skrupellosen Mordknechten. Mit steigender Opferzahl wuchs das Gewaltsystem.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Sowjetdiktator Josef Stalin (2. v. r.) ließ NKWD-Chef Nikolai Jeschow (r.) ermorden und aus der Erinnerung tilgen. Foto: picture alliance / imageBROKER | Pictures From History
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles